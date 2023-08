Den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 og de påfølgende sanksjonene i flere runder fra Vesten har åpnet for en storstilt handel med brukte biler.

31-åringen Jaroslav Koltsjenko har sett en mulighet til å opptre som bruktbilhandler. Nå sitter han i sola utenfor lastebilen og tar en kaffe, mens den nesten stillestående køen synes endeløs.

USA og EU har nedlagt forbud mot eksport av biler til Russland, men kjøretøyer kan fortsatt klareres gjennom Armenia, og for Koltsjenko er det utsikter til god fortjeneste.

Nettauksjon

– I dag er det slik at selv rike russere kun har tilgang til brukte amerikanske biler som bringes inn i landet via Armenia. Brukte, skadde og billige biler kjøpes på nettauksjoner i USA, sier Koltsjenko. Han legger ut om den omstendelige veien disse bilene må tilbakelegge for å nå tollstasjonen i Gyumri.

Bilene blir transportert på skip til den georgiske havnebyen Poti, der de blir reparert og satt i stand etter alle kunstens regler. Deretter blir de transportert på lastebiler til Armenia for tollklarering for så å bli fraktet videre til Russland på land gjennom Georgia.

Denne parallelleksporten blir rent generelt sett på som en juridisk gråsone og undergraver i det minste sanksjonenes ånd, om ikke nødvendigvis bokstav.

Denne nye og svært lukrative ruten er en del av forklaringen på den økende uroen i Ukraina og vestlige land over at Russlands økonomiske partnere i de tidligere sovjetstatene i Kaukasus og Sentral-Asia hjelper myndighetene i Moskva med å omgå sanksjonene.

Venn av Russland

Armenias rolle kom i søkelyset i fjor da president Vahagn Khachaturyan sa at Russland vil stå imot sanksjonene og lovet tettere økonomiske bånd med kameratene i Moskva. Det lille og fattige kaukasiske landet har en frihandelsavtale med Russland, og tollklarering av bilen i Armenia faller langt billigere enn inne i Russland.

Dette har gjort at Armenia er blitt et knutepunkt for videreeksportering av amerikanske biler fra USA som erstatning for at mange europeiske bilprodusenter stengte sine salgslokaler.

Koltsjenkos businesspartner Andrej, som bare vil oppgi fornavn, sier at de har holdt på med dette helt siden krigen brøt ut. Helt fra starten solgte de flere titall biler i måneden, og gevinsten var solid sett med armenske øyne.

Andrej forteller at en bruktbil han kjøpte på auksjon i USA for 13.000 dollar, vil bli solgt i St. Petersburg for 23.000 dollar, inkludert 5.000 dollar i toll. Selv med frakt og utgifter i fratrekk blir det en pen fortjeneste på de to amatørselgerne.

Eksporten av nye biler til Russland er stengt av sanksjonene. Men gjennom Armenia går en stri strøm av skadde og brukte biler som fraktes til Russland over georgisk område. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Enorm økning

Slike tall forklarer hvorfor Armenias handel med Russland har gått i taket siden invasjonen av Ukraina. Offisielle tall viser at eksporten i fjor var 2,4 ganger høyere enn året før. I tall tilsvarte eksporten 2,4 milliarder dollar. Videreeksporten av biler økte i fjor med 170 prosent, og over 450.000 biler, de fleste fra USA, ble sendt til russiske byer i første kvartal 2023 alene.

I mars pekte en felles rapport fra det amerikanske justisdepartementet, finansdepartementet og handelsdepartementet ut Armenia som et av hovedlandene for videreeksport til Russland.

EU vedtok i juni nye tiltak for å effektivisere sin 11. sanksjonspakke mot Russland og redusere mulighetene for omgåelser. Justeringene i dette vedtaket var rettet mot smutthull som åpnet for reeksportering av sensitiv teknologi som databrikker via tredjeland.

Statsminister Nikol Pasjinian i Armenia innrømmet nylig overfor AFP at det er en vanskelig balansegang å etterleve vestlige sanksjoner uten å pådra seg vrede fra landets viktigste økonomiske samarbeidspartner.

Ansvarlig medlem

– Vi har tett kontakt med EUs spesialutsending og USAs representant. Vi samarbeider med begge for å sikre at vi oppfører oss som et ansvarlig medlem av det internasjonale samfunnet, sa Pasjinian.

– På det offisielle plan har vi ikke mottatt innvendinger eller klager fra europeiske og amerikanske partnere, presiserer den armenske statsministeren.

Men bruktbilforhandler Koltsjenko er av en litt annen oppfatning. Han sier at det som skjer i Gyumri, viser at sanksjonene kan omgås.

– Amerikanerne er selvsagt ikke særlig glad for dette, og de vil trolig stikke kjepper i hjulene. Men de vil mislykkes. Man kan ikke isolere et land som er så stort som Russland. Som de sier: Vannet vil alltid finne en ny vei hvis en elv blir blokkert, sier han.