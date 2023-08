Nasas måneferd i 2025 kan bli uten astronauter

Artemis 3-oppdraget skulle ha markert at Nasa for første gang siden 1972 setter mennesker på månens overflate.

Men på et pressetreff på Kennedy Space Center tirsdag kveld opplyste Nasa-administrator Jim Free at det kan hende oppdraget må endres og at det kan hende det må skje uten astronauter om bord.

Det hele er avhengig av at noen viktige nøkkelelementer må være på plass i tide, spesielt landingssystemet som det private romfartsselskapet SpaceX utvikler, uttalte han.

– Skulle ikke landingssystemet være klart i tide, kan det hende at vi ender opp med å gjennomføre et annerledes oppdrag, sa Free.

Artemis-oppdraget er tredelt. Artemis 1 ble gjennomført i 2022 da Nasa sendte et ubemannet fartøy rundt månen.

Artemis 2 har planlagt oppstart i november 2024 og skal ha med seg astronauter på et fartøy som skal gå i bane rundt månen.

I desember 2025 er det tid for Artemis 3, som ifølge den opprinnelige planen går ut på at Nasa for første gang siden 1972 sender et fartøy med mennesker som skal lande på månen.