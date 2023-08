Portugal herjes av skogbranner

De tre største brannene raser i Odemira-området sørvest i Portugal, i Leiria midt i landet og i Cinfães i nord.

I Odemira er rundt 1400 mennesker evakuert fra 19 landsbyer og en campingplass, og flere mennesker er skadd, de fleste av dem mannskaper som har deltatt i slukkingen.

Ifølge Portugals meteorologiske institutt (IPMA) er det nå stor skogbrannfare i over halvparten av landet, blant annet i området rundt hovedstaden Lisboa.

Portugal har i sommer opplevd temperaturer på over 40 varmegrader, og langvarig tørke og kraftig vind gjør at risikoen for brann er stor og at det er vanskelig å slukke dem.

Hete, tørke og skogbranner er ikke uvanlig i Portugal om sommeren, og myndighetene har foreløpig ikke erklært unntakstilstand.

Hittil i år er det registrert over 5600 skogbranner i landet, og rundt 250 kvadratkilometer er lagt i aske.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spania har også opplevd hetebølge, men der var det tirsdag bare registrert noen få skogbranner. Alle disse var ifølge myndighetene under kontroll.

Spanias meteorologiske institutt (AEMET) advarer imidlertid mot stor skogbrannfare og viser til at det kan bli opp mot 44 varmegrader i Madrid-regionen og i Jaén i Andalucía denne uka.