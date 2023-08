Ukraina: Sju drept da russisk rakett traff boligblokk i Donetsk

Byen ligger i Donetsk fylke bare 50 kilometer fra frontlinjen, der russiske styrker hevder at de rykker fram og slår tilbake en ukrainsk motoffensiv.

Mandag avfyrte Russland to raketter med 40 minutters mellomrom, ifølge lederen for fylkets militære administrasjon, Pavlo Kyrylenko. Han sier at rakettene ødela boliger, et hotell, et cateringfirma, butikker og kontorer.

Ifølge Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko ble sju mennesker drept og 67 såret, blant dem to barn. En høytstående nødetatssjef i Donetsk skal være blant de drepte.

– Angrep redningsarbeidere

AFPs reportere på stedet sier de så redningsmannskap evakuere beboere fra en femetasjes bygning, samtidig som de bar sårede inn i ambulanser.

Et barn, 19 politibetjenter og fem redningsarbeidere ble ifølge Klymenko såret i et nytt angrep mens de skulle hjelpe ofrene for det første. Redningsarbeidet ble derfor innstilt natt til tirsdag, men om morgenen ble arbeidet med å gjennomsøke ruinene gjenopptatt.

Pokrovsk hadde før krigen rundt 60.000 innbyggere.

– Russisk framrykking

Angrepene skjedde samme dag som russiske styrker hevdet å ha rykket 3 kilometer fram mot Kupjansk i Kharkiv fylke nordøst i Ukraina. Dette området ligger om lag 15 mil nord for Pokrovsk og enda nærmere den russiske grensen.

Ifølge lokale ukrainske myndigheter ble to sivile drept og sju andre såret i landsbyen Kruhljakivka, som ligger like sør for Kupjansk.

Kupjansk og omegn ble gjenerobret av ukrainske styrker i september, men Russland har den siste tiden igjen begynte å angripe området.