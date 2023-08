Annonser på Tiktok skjønnmaler Kina

Mange av annonsene er hentet fra statskontrollerte kinesiske medier, viser en undersøkelse utført av det amerikanske tidsskriftet Forbes.

– Regimet vil sementere en grunnforestilling hos ungdommer i Vesten om hva slags kraft Kina er for verden, sier Johan Lagerkvist, professor i kinesisk språk og kultur, til nyhetsbyrået TT.

Tidligere i sommer lanserte Tiktok en oppdatert versjon av sitt innholdsbibliotek. Det gir en oversikt over alle kampanjer som har figurert på den sosiale plattformen siden oktober i fjor, deriblant informasjon om regional rekkevidde og hvem som betaler for annonsen.

Tiltaket er iverksatt for at selskapet skal følge lovkravene fra EU om digitale tjenester, som trådte i kraft i november i fjor.

Kun positive bilder

Forbes har gjennomgått innholdsbiblioteket og har kunnet fastslå at Tiktok, som er eid av det kinesiske teknologiselskapet Bytedance, i løpet av en periode på åtte måneder har publisert rundt tusen annonser fra statskontrollerte kinesiske medier. Blant disse er Folkets dagblad, Global Times og CGTN.

Annonsene gir et utelukkende positivt bilde av Kina. De hyller blant annet landets koronahåndtering og viser lekende kattunger på Den kinesiske muren.

De markedsfører også Xinjiang-regionen som et turistmål, området der Kina anklages for å ha sperret inne millioner av uigurer, en muslimsk minoritet, i omskoleringsleire.

Mye om Xinjiang

Henvisninger til Xinjiang forekommer i 92 av 124 annonser som markedsføres av en statlig mediekonto, viser Forbes' undersøkelse, og millioner av Tiktok-brukere i Europa oppgis å ha blitt utsatt for annonsene.

Ifølge Lagerkvist har det flere ganger tidligere vært desinformasjonskampanjer om Xinjiang i sosiale medier.

– Innholdsmessig er det ingen forandringer, men man forsøker alltid å oppdatere framstillingen og markedsføringene, sier Lagerkvist, som også er leder ved Senteret for globale Asia-studier ved Stockholms universitet.

– Den kinesiske staten har lenge forsøkt å selge inn Xinjiang med budskapet om at folk har det bra der, og at det ikke finnes noen interneringsleirer og tvangssteriliseringer, men at alt bare er oppdiktet og vestlig propaganda, sier han.

– Satser steinhardt på de unge

Han understreker at det å fremme slike positive bilder av Kina, er en prioritert sak for regimet i Beijing.

– De satser steinhardt på det. Regimet vil sementere en grunnforestilling hos ungdommer i vest om hva slag kraft Kina er for verden ettersom det er vanskeligere å omvende middelaldrende eller eldre generasjoner som husker den kalde krigen, sier han.

På Tiktoks hjemmeside kan man lese at Tiktok verken viser politiske annonser eller valgannonser på den sosiale plattformen.

«Du finner derfor ikke annonser av politisk natur i det kommersielle innholdsbiblioteket», heter det.

Reklame for samfunnsspørsmål, valg og politikk er ifølge plattformens retningslinjer forbudt, men det er en mulighet for at statlige aktører kan være berettiget til å annonsere hvis de samarbeider med en salgsrepresentant fra Tiktok.

– Statlige medier er ikke staten

Tiktok har ikke svart på spørsmål om de i henhold til sine retningslinjer tillater annonser som irettesetter vestlige regjeringer som kritiserer Kina, eller annonser som forsvarer den kinesiske koronastrategien eller fremmer turisme i Xinjiang.

Hvordan statlige medier som Folkets dagblad og Global Times samarbeider med Tiktoks salgsrepresentanter, sies det ingenting om.

En talsperson for Tiktok sier til Forbes at selskapet ikke setter likhetstegn mellom statskontrollerte medier og kinesiske myndigheter. Dermed gjelder ikke de samme reglene for statlige medier som for regjeringer, politikere og politiske partier.

Vedkommende oppgir at annonsene først og fremst synes å være kjøpt via reklamebyråer.

Kinesiske statskontrollerte medier har ikke kommentert Forbes' opplysninger.