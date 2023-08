Sør-Korea begynner evakuering av titusener av speidere

Evakueringen startet tirsdag morgen. Over 1.000 busser skal hente mer enn 36.000 speidere fra leiren. Deltakerne, blant dem nesten 700 speidere fra Norge, kommer fra over 150 land.

Tyfonen Khanun ventes å treffe den sørlige delen av Sør-Korea torsdag. Deretter forflytter den seg videre nordover Koreahalvøya.

De evakuerte speiderne skal innkvarteres i åtte byer og provinser, blant annet i hovedstaden Seoul. President Yoon Suk-yeol har beordret gjennomføring av en plan som skal gå på skinner, står det i en uttalelse fra presidentkontoret.

Evakueringen er nok et slag i ansiktet for den ti dager lange leiren etter at hundrevis av deltakere ble syke under en hetebølge og etter klager fra foreldre om dårlig organisering. Det har ført til at amerikanske og britiske speidergrupper dagene før har forlatt leiren.

Speiderleiren åpnet 1. august. Den skulle opprinnelig pågå til 12. august. Sør-Koreas likestillingsminister Kim Hyun-sook, hvis departement har ansvar for leiroppholdet, sier at det legges opp til et alternativt program og et K-pop-show gjennom uken.

– Vi har ingen planer om å forlate Sør-Korea tidligere enn planlagt, sa kommunikasjonsrådgiver Kirvil Kaasa i Norges speiderforbund til NTB mandag morgen.

De norske speiderne skal evakueres til en amerikansk militærbase nær Seoul, et opphold som er godkjent av den norske ambassaden. Danske speidere evakueres til samme militærleir.