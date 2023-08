USA: Fare for tornadoer, lyn og hagl - tusenvis av innstilte fly

Uværets omfang er stort, med fare for tornadoer, hagl og lynnedslag over en strekning gjennom ti delstater fra Tennessee til New York. Folk oppfordres til å holde seg innendørs og forberede seg på det verste.

Washington-Baltimore-regionen er området som kan komme til å skape mest bekymring, ifølge prognosene fra National Weather Service (NWS).

I hovedstadsområdet begynte det å regne like etter 17-tiden lokal tid mandag. Himmelen ble gradvis mørkere. NSW har utstedt varsel om risiko for tornadoer i storbyområdet. Varselet gjelder utover kvelden lokal tid, mens det er utstedt flomvarsel som varer til tirsdag morgen lokal tid.

– Det er betydelig fare for lokalt ødeleggende vind av orkans styrke, sammen med potensielt stor hagl og tornadoer, til og med kraftige tornadoer, står det i varselet for Washington D.C.-området.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fram til sent på ettermiddagen mandag lokal tid var rundt 1500 flygninger innstilt og over 7000 flygninger forsinket, ifølge sporingstjenesten FlightAware.

Uværet førte til at Det hvite hus mandag fremskyndet president Joe Bidens avreise på et tre dager langt besøk til det vestlige USA med halvannen time.

– Dette ligger an til å bli et av de alvorligste værsystemene vi har hatt på ganske lenge for den midtatlantiske delen av landet, sier meteorolog Chris Strong.

Ifølge nettstedet Poweroutage var over 700.000 strømkunder ved 3.30-tiden natt til tirsdag norsk tid uten elektrisitet i delstatene North Carolina, South Carolina, Maryland, Georgia og Pennsylvania, og titusener uten strøm også i delstatene Alabama, Tennessee, Virginia, West Virginia, New Jersey og New York.