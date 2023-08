Kuppmakerne i Niger utpeker ny statsminister

Det kunngjorde en talsmann for militærjuntaen sent mandag kveld.

Lamine Zeine var tidligere finansminister gjennom flere år under daværende president Mamadou Tandjas regjering. Tandja ble kastet i et militærkupp i 2010 etter at han endret grunnloven for å holde på makten etter at hans andre femårsperiode gikk ut.

Mahamadou Issoufou ble året etter valgt som ny president i et valg organisert av militærjuntaen. Issoufou satt ved makten i to perioder før Mohamed Bazoum overtok som landets første demokratisk valgte president i 2021.

For halvannen uke siden grep en gruppe generaler makten i Niger og avsatte Bazoum. General Abdourahamane Tiani erklærte seg som landets nye leder.

Reaksjonene fra omverdenen har vært sterke. Militærkuppet er blitt fordømt av både vestlige og afrikanske land. Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har truet med militærmakt hvis juntaen ikke trekker seg og gir makten tilbake til presidenten.