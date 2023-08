Biden skal opprette verneområde ved Grand Canyon - kan bli slutt på uranutvinning

Det opplyste Bidens klimarådgiver Ali Zaidi natt til tirsdag norsk tid.

Området skal omfatte 4046 kvadratkilometer. Opprettelsen kommer trolig til å bety begrensninger på gruveaktivitet i det uranrike området.

Presidenten skal selv kunngjøre opprettelsen av det føderale verneområdet tirsdag under et tre dager langt besøk som innledes ved Grand Canyon.

De to siste dagene av reisen besøker han delstatene New Mexico og Utah for å snakke om blant annet klimaendringer, opplyser Det hvite hus' visestabssjef Natalie Quillian.