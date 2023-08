Ukraina: Fem drept i russisk angrep i Donetsk

Ifølge Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko traff to raketter et boligområde.

Et barn, 19 politibetjenter og fem redningsarbeidere ble ifølge Klymenko såret i et nytt angrep mens de skulle hjelpe ofrene for det første.

Ifølge lederen for Ukrainas militære administrasjon i Donetsk, Pavlo Kyrylenko, er det både boligblokker, hoteller, restauranter og butikker i området som ble angrepet. Han har også delt bilder av ødelagte bygninger.

Russiske styrker angrep også mål i Kharkiv-regionen øst i Ukraina mandag. To sivile ble ifølge lokale myndigheter drept og sju andre ble såret i landsbyen Kruhljakivka.