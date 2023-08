Tog sporet av i Sverige etter uvær

Toget var på vei fra Stockholm nordover til Sundsvall da de to fremre vognene sporet av. Skinnegangen var oversvømt av vann og jernbanevollen var delvis skylt vekk på ulykkesstedet. Toget kjørte med redusert hastighet da ulykken inntraff i 12.40-tiden.

Bilder som Aftonbladet har publisert, viser toget som har sporet av ned og lener ned en skråning.

Alle passasjerene er reddet ut, og tre personer er brakt til sykehus, ifølge svensk politi.

Uværet kom inn over de sørlige delene av Sverige søndag kveld med kraftige regn- og tordenbyger. Mandag morgen meldes det om oversvømte veier og forstyrrelser i ferge- og flytrafikken.

Det verste uværet ser ut til å være over i Sverige, men lavtrykket ligger fortsatt over sørlige deler av landet. Det er fortsatt farevarsel for regn for Midt-Sverige og sørvestlige fylker.

Ett av stedene som ble rammet, var innfartsveien mellom E6 og den nordøstlige delen av Malmö.

Nær 25.500 lynnedslag ble registrert i Sverige søndag og natt til mandag. Til sammenligning var det på det meste 4600 lynnedslag på én dag i juli.

Ferjeavganger mellom Sverige og Polen er innstilt, og flytrafikken på Arlanda i Stockholm og Landvetter i Göteborg har vært forsinket.

På grunn av kraftig vind er det ikke anbefalt å kjøre over Öresundsbroen mellom Danmark og Sverige, men enn så lenge er broen åpen.