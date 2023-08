Japan starter snart kjølevannutslipp fra Fukushima

Den planlagte oppstarten skjer i så fall kort tid etter at statsminister Fumio Kishida har møtt USAs president Joe Biden og Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol i USA neste uke, der Kishida skal opplyse om sikkerhetsaspekter ved kjølevannutslippet.

Det skriver avisen Asahi Shimbun mandag, som siterer ikke navngitte regjeringskilder i Tokyo.

I forrige måned ga japanske atommyndigheter tillatelse til at Fukushima-anleggets driftsoperatør Tokyo Electric Power kan slippe ut kjølevann.

Både japanske myndigheter og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har konkludert med at utslippet er trygt, men Sør-Korea er blant landene som har uttrykt frykt for at sjømat kan bli forurenset.

Bunntråling skal starte utenfor kysten av Fukushima i september, og den japanske regjeringens mål er å starte opp utslipp av kjølevann før fiskesesongen er i gang, ifølge Asahi Shimbun.