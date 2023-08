Frankrike innstiller hjelp til Burkina Faso

Uttalelsen kom sent søndag kveld etter at Burkina Faso og Mali i forrige uke kunngjorde at de kommer til å se på enhver form for bruk av militærmakt mot kuppmakerne i Niger som en krigserklæring.

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas hadde gitt juntaen i Niger frist til søndag med å gi makten tilbake til den demokratisk valgte presidenten Mohamed Bazoum. Ecowas har truet med å bruke militær makt mot kuppmakerne dersom de ikke etterkommer kravet. Men Ecowas har ikke nevnt noe om når en militærintervensjon eventuelt kan skje.

Så langt har det ikke kommet signaler om at juntaen vil gi makten tilbake til presidenten.

Halvannen uke har gått siden en gruppe generaler grep makten i Niger, og reaksjonene fra omverdenen har vært sterke. Militærkuppet er blitt fordømt av både vestlige og afrikanske land.

Lørdag uttalte det franske utenriksdepartementet at Paris gir full støtte til Ecowas' forsøk på å få Bazoum gjeninnsatt. Både Niger, Burkina Faso og Mali er tidligere franske kolonier.