Migrantforlis utenfor Tunisia – fire døde og 51 savnet

Alle migrantene som var om bord på fartøyet, kom fra afrikanske land sør for Sahara, opplyste en talsperson overfor nyhetsbyrået Reuters søndag kveld.

Tidligere på kvelden opplyste forsvaret i Tunisia at det de siste to døgnene ble funnet ti døde mennesker på en strand nær byen Sfax. De ble funnet etter et uvær som trolig senket fartøyet deres. Også disse skal ha kommet fra land sør for Sahara.

Tidligere søndag ble det meldt at minst 30 mennesker er savnet etter to forlis nær den italienske øya Lampedusa. De hadde trolig lagt ut fra Sfax, men det er ikke bekreftet at det dreier seg ofre for det samme forliset.

Den tunisiske kystvakten plukket opp 901 lik fra sjøen utenfor kysten i perioden fra 1. januar til 20. juli, opplyste Tunisias innenriksminister i forrige måned.

Det nordafrikanske landet har registrert en rekordstor migrasjonsbølge i år. Jevnlig forliser båter med migranter fra land sør for Sahara på vei over havet fra Tunisia til Italia.

Tunisia har nå forbigått Libya som det viktigste nordafrikanske utfartsstedet for mennesker som flykter fra fattigdom og konflikter i Afrika og Midtøsten, i håp om et bedre liv i Europa.