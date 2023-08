17-åring døde i fransk fornøyelsespark

To personer ble ofre for en ulykke på attraksjonen Adrénaline. En 17-åring døde av skadene, mens en 19 år gammel kvinne ble sendt til sykehus i Montpellier med alvorlige skader, opplyser statsadvokat Raphael Balland. Ulykkene skjedde sent lørdag.

Han sier de to ofrene skal ha truffet noen hindre mens de falt rundt 60 meter fra attraksjonen i Luna Park. Balland sier fire personer, inkludert parksjefen avhøres som en del av etterforskningen av ulykken.

Parken var stengt søndag formiddag og området rundt Adrénaline var sperret med politibånd.

Ordfører Gilles d'Ettore i Cap d'Agde sier til AFP at det blåste kraftig lørdag kveld og antyder at vindkast kan ha medvirket til ulykken.