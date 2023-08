Minst 30 døde og 90 skadd i togulykke i Pakistan

Det ble først meldt om 15 omkomne, men tallet er oppjustert flere ganger. Antallet bekreftet omkommet i togulykken har nå steget til 30, og mer enn 90 er skadd.

Politibetjent Abid Baloch sier fra ulykkesstedet at redningsaksjonen er fullført, at mange av de skadde er brakt i sikkerhet og at den siste veltede vognen er ryddet.

Jernbaneminister Khawaja Saad Rafique sier det var minst 1000 mennesker om bord på toget, som var på vei fra Karachi til Abbottabad da det sporet av.

Ti vogner sporet av, og noen veltet nær den pakistanske byen Nawabshah, ifølge jernbaneoffiser Mahmoodur Rehman Lakho. Et hjelpetog ble sendt til stedet. De skadde passasjerene ble fraktet av redningsmannskaper til sykehuset i byen, sier Lakho.

Lokal TV viser et redningsteam som henter ut kvinner, barn og eldre passasjerer ut av skade og veltede vogner. Noen av de skadde ligger på bakken og roper om hjelp, mens lokalbefolkningen gir ut vann og mat.