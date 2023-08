Indisk romfartøy nådde månebanen – i rute til landing

India håper at fartøyet får landet nær månens sørpol 23.–24. august. De mislyktes for fire år siden, men nå gjør de et nytt forsøk på å bli den fjerde nasjonen i historien som får til å lande der.

Chandrayaan-3, som betyr månefartøy på sanskrit, brukte tre uker på veien opp til månebanen. Det tok først flere runder rundt jorda for å få hjelpefart på turen opp. Vel framme skal en rover gjøre undersøkelser i to uker før den går tom for energi.

Hele prosjektet har en prislapp på rundt 75 millioner dollar, noe som er langt billigere enn andre land har klart å få til måneferder for. Eksperter har beskrevet Indias romfartsprogram som svært effektivt.

De har kuttet kostnader ved å kopiere og tilpasse eksisterende teknologi. Samtidig har landet en overflod av høyt kvalifiserte ingeniører som bare koster en brøkdel i lønn i forhold til kolleger i andre land.