Mafiadømt rømling (60) pågrepet etter å ha feiret fotballtriumf

Vincenzo La Porta (60) er tidligere dømt i sitt fravær i Italia for hvitsnippkriminalitet og tilknytning til Camorra-mafiaen.

Lovens lange arm skal imidlertid ikke ha sett snurten av ham på elleve år før i vår, da han ble identifisert på et bilde tatt på en restaurant på den greske øya Korfu.

I mai vant nemlig laget i hans hjerte, SSC Napoli, den italienske toppserien for første gang siden Maradonas dager. Da ble fristelsen for stor til å dra ut og feire, og politiet ble etter hvert tipset om et bilde tatt under feiringen.

Carabinieri-politiet i Italia opplyser at de skygget La Porta en tid og fredag pågrep ham mens han kjørte på en scooter i gata på Korfu. Forsvareren hans, Athanassios Giannakouris, prøver nå å unngå at 60-åringen blir utlevert til hjemlandet.

– Han har en niårig sønn og jobber som kokk for å få det til å gå rundt. Han sliter med helsa, og familien vil bli ruinert dersom han blir utlevert, sier advokaten til nyhetsbyrået AP.

Politiet opplyser at mannen er på lista over Italias mest farlige rømlinger. Han er dømt til over 14 års fengsel for sin kobling til Camorra-syndikatet og for skatteunndragelse og bedrageri, ifølge politiet. De sier også de har fulgt med på noen av mannens transaksjoner på nett en tid, men først i vår fikk de los på ham fysisk.