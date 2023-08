Ukrainas førstedame Olena Zelenska oppfordrer landets allierte til ikke å miste håpet i kampen mot Russlands invasjon av Ukraina.

Nå, i den 17. måneden av krigen, har Ukraina fortsatt å sakte, men sikkert gjenerobre russisk-okkupert territorium i sørøst-Ukraina siden de begynte offensiven sin tidligere i sommer.

Ukrainas forsvar mot Russland har i stor grad vært avhengig av vestlig støtte, med USA som blant annet har støttet med over 43 milliarder dollar siden Russland invaderte Ukraina i 2022, skriver Newsweek.

Bekymring

Vestlige ledere, inkludert president Joe Biden , har lovet å stå ved Ukrainas side så lenge de må. I et eksklusivt intervju med den britiske nettavisen The Independent, gir Zelenska uttrykk for bekymring for at det internasjonale samfunnet kan miste interessen for den langvarige krigen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og presidentfrue Olena Zelenska under en seremoni i januar 2023. Illustrasjonsfoto. Foto: Nacho Doce / Reuters / NTB

– Hvis aggressoren vinner nå, vil det være det verste scenarioet for hele menneskeheten, dette vil bety at globale avskrekkelser ikke fungerer, dette vil bety at enhver med makt, styrke og tilstrekkelig økonomisk kapasitet kan gjøre hva de vil i verden, sier Zelenska.

Flere land har bedt om en fredelig slutt på den krigen, til tross for at det ikke har vært noen reell interesse fra noen partene for å forhandle fram en avtale.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 10-punkts fredsplan, som ville gjenopprette Ukrainas territorielle integritet og sikre at Russland blir holdt ansvarlig for krigen, har blitt avvist av Russlands president Vladimir Putin.

Russland har også indikert at fredsforhandlinger ikke kan nås mens USA og allierte fortsetter å iverksette sterke sanksjoner mot Russland.

– Ikke bli slitne

Neste runde fredsforhandlinger er planlagt å finne sted i Saudi-Arabia denne helgen, og mer enn 30 land er invitert til å delta. Til tross for at Kremls talsmann Dmitrij Peskov har sagt til russiske statsmedier at Moskva vil «følge med» på møtet, er det ikke forventet at Russland vil delta.

«Russland er ikke part i forhandlingene, så uten deres involvering som aggressor-nasjon, har dette allerede alvorlige ulemper», sa Javed Ali, tidligere seniordirektør for kontraterror ved «National Security Council».

Mot slutten av intervjuet, som er planlagt å bli utgitt i sin helhet på mandag, talte Ukrainas førstedame direkte til landets allierte:

– Ukrainere betaler for dette med livene til sine landsmenn, resten av verden betaler bare med sine ressurser, vær så snill, ikke bli slitne, for vi som ukrainere har ikke retten til å bli sliten. Ukraina forsvarer ikke bare sine interesser, ikke bare sin eksistens, vi prøver å opprettholde hele den demokratiske balansen i verden, avslutter Zelenska.