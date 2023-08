Ukraina-møtet i gang i Saudi-Arabia

Ukraina har tatt initiativ til fredsforumet i håp om å vinne større internasjonal støtte i krigen mot Russland, som ikke er invitert. Møtet startet rundt klokken 15 norsk tid og skal foregå over to dager.

Kina er blant landene som deltar.

Ifølge et dokument AFP har sett, innledes lørdagens sesjon med et tre timer langt møte med uttalelser fra ulike delegasjoner. Deretter venter en to timer lang lukket diskusjon og en middag.

– Ikke lett

– Jeg spår at samtalene ikke vil bli lette, men sannheten er på vår side, sa Andrij Jermak, sjef ved det ukrainske presidentkontoret, i et intervju fredag kveld.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs kontor sa denne uken at møtet vil ta for seg hans tipunkts fredsplan. Den krever full tilbaketrekking av russiske styrker i Ukraina og gjenoppretting av landets grenser, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Kina sender toppdiplomat

Foruten Norge deltar blant annet USA, Brasil, India, Danmark, Sverige og Kina.

Dagen før møtet opplyste Kina at de sender den høytstående diplomaten Li Hui til møtet. Et lignende møte ble holdt i København i juni, og da takket Kina nei til invitasjonen.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan leder amerikanernes delegasjon, som tidligere har uttalt at de ikke venter et stort gjennombrudd fra møtet.