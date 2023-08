Over halvparten av tyskerne frykter ekstremvær

I en måling utført av YouGov for organisasjonen Campact svarer over 60 prosent at de er redd for ekstremvær. 42 prosent frykter at de selv kan bli berørt i fremtiden.

Over halvparten av de spurte – nærmere bestemt 56 prosent – mener regjeringen ikke gjør nok i klimapolitikken for å beskytte folk i Tyskland mot ekstremvær. 30 prosent synes derimot dagens politikk er tilstrekkelig.

Målingen er utført blant 2.167 voksne tyskere mellom 25. juli og 2. august.