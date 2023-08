Tre indiske soldater drept i Kashmir

Soldatene var på patrulje i skogen i Halan sør i Kashmirdalen da de støtte sammen med antatte opprørere sent fredag, opplyser politiet.

– De tre soldatene ble såret og døde senere av skadene, skriver politiet på X/Twitter.

Det er satt i gang søk for å finne de antatte opprørerne som skjøt soldatene.

Trefningen skjedde mens regionen markerer at det er fire år siden den indiske regjeringen innførte direkte styre av Kashmir og fratok regionen det begrensede selvstyret den hadde hatt. Ifølge regjeringen var målet å sørge for fred og utvikling i det konfliktrammede området, men de siste fire årene er nesten 900 mennesker drept, til tross for at sammenstøt mellom væpnede opprørere og regjeringsstyrkene er blitt mindre hyppige.