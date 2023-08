Foreløpig tyst etter at partene i Hollywood-streiken møttes igjen

Streiken blant Hollywoods manusforfattere, og senere også skuespillerforeningen, har snart vart i 100 dager.

Writers Guild of America (WGA), som har 11.500 medlemmer, møtte fredag representanter for de største filmstudioene. Det har ikke skjedd siden streiken startet tidlig i mai.

Verken WGA eller motparten Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) har gitt noen oppdateringer etter samtalene om når de kan ventes å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Los Angeles-ordfører Karen Bass sier hun ser lyst på at partene nå snakker sammen igjen. Byens økonomi påvirkes sterkt av at film- og TV-produksjoner står på vent. Hun sier hun vil engasjere seg personlig i dialog med alle interessenter for å bidra til en løsning.

Rundt 65.000 organiserte skuespillere ble med i streiken i juli. Stridens kjerne i forhandlingene med filmstudioene var lønn og rettigheter.

Skuespillerne krever også garantier for at deres levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens. Det kan skje ved at ansiktene til skuespillere gjenbrukes digitalt i nye produksjoner.