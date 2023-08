Droneangrepene i Moskva den siste tiden har fått mye oppmerksomhet i Russland.

De ukrainske dronene som treffer høybygg i Moskvas business-senter gjør ikke mye skade, men ekspert tror ikke det er meningen heller.

Natt til søndag 30. juli traff ukrainske droner en skyskraper i Moskvas businiess-senter Moskva City. Foto: AP / NTB

Nupi-forsker: – Symbolikk

Per Erik Solli, senior forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), tror det er mer for å bygge moral.

Senior forsvarsanalytiker, Per Erik Solli. Foto: Nupi

– Dette er symbolikk, det er psykologisk krigføring. Det har ingen militær effekt, sier Solli til NRK.

I stedet viser det at Ukraina er i stand til å slå tilbake mot okkupasjonsmakten, noe som har betydning for ukrainernes kampmoral, mener forskeren.

Kan bli vanskelig å stoppe

I lys av angrepene har det også dukket opp spekulasjoner om de virkelig kan komme helt fra Ukraina, eller om de får hjelp innenfra.

Den korteste avstanden fra Ukrainas grense til Moskva er cirka 500 kilometer, en avstand de ukrainske dronene kan klare.

Det er likevel merkelig at dronene kan kjøre hele den distansen uten å bli oppdaget. Dette kan imidlertid gjøres ved å lure automatikken i radarsystemene, sier Solli. Dette ved å sende ut saktegående droner som har for lav hastighet til at de oppdages av Russlands forsvarssystemer.

– En svakhet i det russiske forsvaret er at det er lite tilpasningsdyktig og veldig detaljstyrt av toppledelsen. Hvis ukrainerne endrer framgangsmåte hver gang de sender ut droner, så vil russerne få problemer med å stanse dem, sier Nupi-forskeren.