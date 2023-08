Den russiske opposisjonspolitikeren og regimekritikeren Aleksej Navalnyj har fått en ny dom mot seg som forlenger fengselsstraffen hans med 19 år.

Navalnyj var blant annet tiltalt for å ha finansiert og tatt initiativ til ekstremistisk virksomhet. Påtalemyndigheten mener også at Navalnyj har bidratt til å «rehabilitere naziideologi».

Rettsmøtet fredag ble holdt for lukkede dører i straffekolonien der Navalnyj er fengslet.

Nøyaktig hva lovbruddene består i, er imidlertid ikke så lett å forstå seg på. Ifølge Navalnyj fikk han 3828 sider med dokumenter som beskriver lovbrudd han skal ha begått i fengsel.

– Selv om det er åpenbart av størrelsen på dokumentbunken at jeg er en sofistikert kriminell, er det umulig å finne ut nøyaktig hva jeg er tiltalt for, sa han før rettssaken startet i juni.

47-åringen er kjent som en krass kritiker av Russlands president Vladimir Putin. Han soner fra før en dom på ni års fengsel for underslag i en straffekoloni omtrent 25 mil øst for Moskva. Fengselsstraffene regnes for å være politiske dommer.

– Det kommer til å bli en lang straff, som kan kalles stalinistisk, skrev Navalnyj i sosiale medier dagen før dommen.

Opposisjonspolitikeren ble i august 2020 forgiftet med nervegiften novitsjok i hjemlandet. Tyske myndigheter mener han ble utsatt for et drapsforsøk og at målet var å stilne ham.

FN kommer med krass kritikk av dommen mot den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Fredag fikk han ytterligere 19 år i fengselsstraff.

– Den nye dommen ilagt i dag mot opposisjonslederen Aleksej Navalnyj reiser fornyede og alvorlige bekymringer om juridisk trakassering, sier FNs menneskerettighetssjef Volker Türk i en uttalelse.

Turk formaner Russland til å frigjøre Navalnyj umiddelbart. Også EU kommer med sterk fordømmelse av dommen.

– Den siste dommen i nok en humbug-rettssak mot Aleksej Navalnyj er uakseptabel. Denne vilkårlige dommen er responsen for hans mot til å snakke kritisk mot Kreml-regimet, skrive Europarådets president Charles Michel i sosiale medier.

Tysklands utenriksminister omtaler dommen som «ren urettferdighet».

– Det er ingen ting som Putin frykter mer enn de som står opp mot krig og korrupsjon og for demokrati – selv fra en fengselscelle. Han kommer ikke til å stilne kritiske røster med dette, sier landets utenriksminister Annalena Baerbock.