Seriemorder henrettet i Florida

James Barnes (61) søkte selv ikke å stanse henrettelsen. Han ble erklært død i Florida State Prison i Raiford klokka 18.13 lokal tid. En talsperson for myndighetene sier at Barnes avsto fra å si noen siste ord før han døde.

Barnes fikk en livstidsdom for å ha drept sin kone Linda i 1997. Under soning av den dommen tilsto han at han i 1988 voldtok og drepte Patricia Miller, en 41 år gammel sykepleier.

Barnes ble i 2007 dømt til døden for drapet på Miller. Barnes tilsto deretter i 2012 to andre drap han tidligere ikke var blitt siktet for. Tilståelsene kom i TV-serien «On Death Row», der han ble intervjuet av den tyske regissøren Werner Herzog.

I slutten av juli oppfordret Florida Conference of Catholic Bishops, som uttaler seg på vegne av den katolske kirken i Florida, guvernør Ron DeSantis til å stoppe henrettelsen.

DeSantis, som er kandidat for den republikanske presidentnominasjonen i 2024, som signerte Barnes' dødsdom, ville imidlertid ikke stanse henrettelsen. Barnes er nå den femte death row-innsatte henrettet i Florida i 2023. Så langt i år har USA henrettet 16 personer.