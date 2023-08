Omfattende krigsforbrytelser i Sudan, ifølge Amnesty

Historien til den 55 år gamle læreren Kodi Abbas illustrerer grusomhetene som finner sted i det nordafrikanske landet:

– Kona mi og barna mine løp hjemmefra da kamper brøt ut i nabolaget mellom Rapid Support Forces og hæren. Mine to yngste gutter, seks år gamle Hassan og åtte år gamle Ibrahim, og min brors sønn Koko på sju, var små og løp ikke fort nok. De ble drept, alle tre, sier Abbas til Amnesty.

Drapene på guttene, som skjedde på ettermiddagen 20. april, er dessverre ikke de eneste krigsforbrytelsene som Amnesty har dokumentert i konflikten mellom Sudans regjeringshær og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF).

Kampene brøt ut i april og har kostet tusenvis av mennesker livet. Ifølge FN er nesten 4 millioner drevet på flukt, skriver nyhetsbyrået AFP.

Ignorerer folkeretten

«Både regjeringshæren og RSF har fullstendig ignorert de grunnleggende, internasjonale prinsippene i humanitær folkerett», skriver organisasjonen i rapporten.

Ifølge Amnesty har jenter ned mot tolvårsalderen blitt voldtatt av soldater. De har også fått informasjon om at kvinner har blitt holdt i fangenskap som sexslaver.

– Sivile i Sudan er utsatt for en traumatiserende redsel for vold, sier kommunikasjonssjef Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty.

Brutale overgrep

En mann forteller at RSF-soldater stormet inn i huset hans i byen Omdurman og beordret ham ut. Da forgrep soldatene seg på døtrene hans på 16 og 17 år.

– De to mennene var i huset mitt i to timer og 20 minutter. Da de dro, var døtre mine i svært dårlig forfatning. Det var ikke noe sykehus i drift i nærheten, og det var for farlig å bevege seg rundt i byen. Det var kamper over alt, forteller faren.

Amnesty har snakket med helsepersonell som rapporterer å ha behandlet 30 kvinner etter overgrep siden kampene brøt ut.

Fanget i kryssilden

Amnesty beskriver også hvordan mange sivile er fanget i hjemmene sine i områder hvor kamper har rast. Mange har også blitt drept i områder hvor de søkte tilflukt.

– Folk blir drept i hjemmene sine eller mens de desperat leter etter mat, vann og medisiner. De blir fanget i kryssild mens de flykter og blir skutt bevisst i målrettede angrep, sier Tollefsen i Amnesty.

Soldater, særlig fra RSF, har plyndret sivile og offentlige bygg, inkludert sykehus, ifølge innbyggere Amnesty har snakket med.

Satellittbilder viser at sykehuset Sharq al-Nil øst i Khartoum har blitt angrepet og fått betydelige skader. Også kirker har blitt angrepet, ifølge rapporten.

Kampene gjør det svært vanskelig å drive hjelpearbeid. Forrige måned meldte Leger Uten Grenser at et team fra dem ble angrepet mens de fraktet medisinsk utstyr til et sykehus i Khartoum.

Ifølge AFP er det ikke opprettet noen humanitære korridorer, selv om de stridene partene har lovet dette. Det er dermed ingen trygge måter for hjelpearbeidere å komme sivile til unnsetning.

Millioner kan sulte

Lederne for RSF og regjeringshæren har begge titalls tusen soldater under sin kommando. De har også utenlandske støttespillere, mineralrikdommer og andre ressurser som gjør dem mindre sårbare for sanksjoner – en oppskrift på en konflikt som kan bli langvarig.

Kampene har gjort stor skade på jordbruket og infrastruktur for transport av mat. Ferske tall fra FN viser at nær 20 millioner mennesker i landet har betydelig mangel på mat, noe som tilsvarer 42 prosent av landets befolkning.

Tallet er dobbelt så høyt som for ett år siden. 6,3 millioner mennesker er ett steg unna sult, advarer FN ifølge AFP.

Amnesty understreker at det internasjonale samfunnet ikke har gjort nok for å hjelpe.