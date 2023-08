Paven møtte overgrepsofre i Portugal: – Kirken må ta deres rop på alvor

Møtet varte i en time, og paven lyttet intenst til hva de hadde å si, opplyser Vatikanets talsmann Matteo Bruni. I en kveldsbønn til presteskapet ved storklosteret Jerónimos i Lisboa tok han til orde for at ofre som står fram, alltid må tas på alvor.

– Vitnesbyrdene kaller oss til å ydmykt gjennomgå en renselse, som starter med at de angstfylte ropene fra ofrene alltid må aksepteres og lyttes til, sa Frans.

Stort sinne

Han framhevet at overgrepsskandalene har skadet renommeet og at sinnet og skuffelsen har ført til at mange har vendt seg bort fra kirken. Frans er denne uka på et fem dager langt besøk i Portugal.

En granskingsrapport i februar avdekket at minst 4815 barn hadde blitt misbrukt av prester og andre geistlige i Portugal siden 1950. Granskingen konkluderte med at kirkens hierarki systematisk har prøvd å dekke over misbruket.

Nulltoleranse

Før den uavhengige granskingen uttalte ledere for Den katolske kirke i Portugal at det bare var snakk om et fåtall tilfeller.

Ved framleggingen uttalte kommisjonen at 512 antatte ofre har stått fram. Vitnesbyrdene indikerte at det totale antallet ofre var «mye større». Beretningene avslørte alvorlige hendelser som vedvarte i flere tiår, og i noen tilfeller nådde de «epidemiske proporsjoner», ifølge kommisjonen.

Pave Frans har beordret katolske biskoper verden over å slutte seg til en nulltoleranse for seksuelt misbruk i kirken.

p (©NTB)