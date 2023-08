Domenet ElvisPresley.com går under hammeren

Domenet har i dag ingen egen nettside. I slutten av august kommer webadressen opp for salg sammen med rundt 350 fysiske gjenstander i nettauksjonen Artifacts of Hollywood amp; Music.

– Domenet er eid av en av våre klienter, som vil elske å se det gå til noen som kan ta det i bruk, sier leder Brigitte Kruse hos Kruse GWS Auction.

Utropsprisen er 100.000 dollar, og vilkåret for kjøp er at domenet ikke kan brukes til e-handel. Under auksjonen selges også spesiallagde smykker og flere andre gjenstander eid av Elvis.

En elgitar eid av Nirvana-frontmann Kurt Cobain ventes å gå for 200.000 dollar. Auksjonen inkluderer også minneverdige gjenstander fra filmverdenen, deriblant biler brukt i filmene «The Fast and Furious» og «Thelma and Louise».

Auksjonen har tidligere solgt en av Elvis' klassiske dresser (jumpsuit) for over 500.000 dollar.