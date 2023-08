Mannen bak synagogeangrepet i Pittsburgh dømt til døden

Ifølge overlevende etter massakren ropte Bowers «alle jøder må dø» da han stormet inn i Tree of Life-synagogen under en sabbat-gudstjeneste 27. oktober 2018.

Angrepet var det dødeligste mot jøder noen gang i amerikansk historie. Bowers havnet til slutt i skuddveksling med politiet og ble pågrepet på stedet.

I tillegg til de elleve drepte ble sju mennesker såret, deriblant fem politibetjenter.

I rettssaken, som startet 30 mai, ble det lagt fram bevis for at 50 år gamle Bowers hadde antisemittiske holdninger. Blant annet hadde han aktivt spredt hatefulle ytringer om jøder på internett.

Kynisk angrep

Angrepet var nøye planlagt, og i rettssaken ble det beskrevet hvordan gjerningsmannen gikk kynisk til verks for å finne flere mennesker han kunne skyte. Bowers var bevæpnet med et AR-15 automatvåpen og tre pistoler, og han overga seg ikke før han gikk tom for ammunisjon.

Bowers, som jobbet som lastebilsjåfør, ble funnet skyldig på 63 tiltalepunkter. Bowers erkjente seg aldri skyldig for hele tiltalen, men juryen var enstemmig i straffeutmålingen.

97 år gamle Rose Mallinger ble drept i angrepet, og datteren hennes Andrea Wedner ble såret. Familien deres takket dommerne for en rettferdig straffeutmåling etter dommen ble forkynt.

– Å gjengjelde en dødsdom er ikke en beslutning vi tar lett på, men vi må ansvarliggjøre dem som ønsker å gjøre slike forferdelige, antisemittiske, hatske og voldelige handlinger, skriver familien i en uttalelse.

Synagogen har vært stengt siden angrepet fant sted. Menigheten jobber med å pusse opp bygget slik at det også blir et museum, minnested og senter for bekjempelse av antisemittisme.

– Mitt håp er at vi nå kan leges og gå videre, sier rabbi Jeffrey Myers i Tree of Life-synagogen.

Biden sørger med de etterlatte

I en følelsesladd vitneforklaring beskrev et familiemedlem hva Bowers påført henne av smerte.

– Livet mitt har falt fra hverandre, sa Sharyn Stein, enken til drepte Dan Stein.

Det hvite hus kommenterer at dommen er en viktig ansvarliggjørende handling, men sier at de etterlatte ikke får igjen sine kjære eller at det slukker sorgen.

– Biden ber for ofrenes familier og alle i fellesskapet som har blitt rammet av denne tragedien, skriver Det hvite hus i en uttalelse.

Forsvarerne til Bowers har argumentert for at det vil være et brudd på menneskerettighetene å dømme ham til døden, ettersom de mener han er psykisk syk og lider av schizofreni. Forsvarer Judy Clarke ønsket ikke å kommentere dommen etter at den ble forkynt.

Dette er den første gang noen blir dømt til døden i USA siden Joe Biden tok over som president i januar 2021. Under Bidens ledelse har justisdepartementet satt ned foten for dødsstraff i en rekke saker.