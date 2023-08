President Volodymyr Zelenskyj sier at han håper det i høst kan holdes et toppmøte om fred i Ukraina og at samtalene i Saudi-Arabia i helga blir et viktig springbrett.

– Vi jobber med å få det toppmøtet til å skje denne høsten, sa Zelenskyj i en tale til ukrainske diplomater onsdag.

Videre sa han at nesten 40 land vil være representert på møtet i Saudi-Arabia om få dager.

Det var i helgen at den amerikanske avisen Wall Street Journal meldte om et møte i Jeddah 5. og 6. august. Ukraina er invitert, men ikke Russland.

USA og Europa håper ifølge avisen at samtalene kan bidra til å øke den internasjonale støtten til fredsbetingelser som gagner Ukraina, ikke Russland.

Polen, Storbritannia, Sør-Afrika og EU er blant dem som har bekreftet at de deltar. Det er også ventet at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan kommer til å delta.