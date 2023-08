Kosedyr utløste ny løvealarm i Berlin

En mann ringte tirsdag kveld politiet og sa at han hadde sett det han mente var en løve i en park i det velstående Dahlem-distriktet i den tyske hovedstaden.

Telefonen utløste full alarm hos politiet, som umiddelbart rykket ut med store ressurser. Da de ankom parken, oppdaget de raskt at det ikke var snakk om en farlig og vill løve, men et kosedyr.

– «Dyret» lå rolig på en strømboks i et inngjerdet område av parken, sier en talsperson for politiet onsdag.

For drøyt to uker siden iverksatte politiet også en storstilt jakt etter å ha fått meldinger om en løve på frifot i Berlin-forstaden Kleinmachnow. Etter en leteaksjon over flere dager konkluderte politi med at det i stedet var snakk om et villsvin.