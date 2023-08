En talsmann fra det russiske utenriksdepartementet forklarer omstendighetene for om Russland vil trekke tilbake de taktiske atomvåpnene de har utplassert i Belarus.

I et intervju med det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti, gjentar Aleksej Polistjuk fra det russiske utenriksdepartementet Russlands retorikk om at våpnene ble sendt til belarusisk territorium som svar på handlinger fra Vesten.

Spørsmålet om bruk av atomvåpen henger over krigen i Ukraina , selv om USA har sagt at det ikke er noen umiddelbar indikasjon på at Russland planlegger å bruke slike våpen, skriver Newsweek.

Se video: Droneangrep i Moskva: – Grusom lyd

Et svar

Belarus sin president Alexandr Lukasjenko, skrøt i juni om hvordan landet hans huser våpen som skal lagres i et lager bygget av Russland, som har sagt at de vil beholde kontrollen over missilene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men Polistjuk forteller at utplasseringen av våpnene var et «svar på Natos og Washingtons langsiktige destabiliserende atompolitikk og de fundamentale endringene som nylig har funnet sted i nøkkelområder for europeisk sikkerhet».

– Dette tvungne tiltaket er designet for å sikre sikkerheten til Unionsstaten, som du vet, har et felles forsvarsrom, sier Polistjuk.

Unionsstaten er en økonomi og forsvarsunion mellom Belarus og Russland.

Polistjuk sier at den «hypotetiske tilbaketrekkingen» av russiske taktiske atomvåpen fra Belarus bare ville være mulig «hvis USA og Nato gir opp deres destruktive kurs med vilje å undergrave sikkerheten til Russland og Belarus».

– Dette vil innebære full tilbaketrekking av alle amerikanske atomvåpen til amerikansk territorium og eliminering av tilsvarende infrastruktur i Europa, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Overvåker

En talsperson for USAs utenriksdepartement sier at de fortsatt overvåker Russland-Belarus-avtalen for å sikre at Russland beholder kontrollen over sine våpen og at de oppfyller sine forpliktelser under Ikkespredningsavtalen for atomvåpen.

– Vi vil være oppmerksomme på ethvert avvik. Vi har ikke sett noen grunn til å justere vår egen atomvåpenstilling, eller fått noen indikasjon på at Russland forbereder seg på å bruke et atomvåpen. Russlands retorikk om atomvåpen er hensynsløs og uansvarlig. Den understreker Putins hykleri og Russlands holdning til strategiske trusler, står det i uttalelsen.

Putin har sagt at overføringen av atomvåpen til Belarus vil være fullført innen utgangen av sommeren.