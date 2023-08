Det er ikke meldt om skadde eller drepte etter droneangrepet mot Kyiv, som ifølge byens militære ledelse ble utført med ti iranskbygde droner. Dronene kom fra ulike retninger, og alle ble skutt ned av det ukrainske luftforsvaret, opplyser militærledelsen.

Ordfører Vitalij Klitsjko skriver på Telegram at det er meldt at rester av en drone falt ned i bydelen Solomianskij, sørvest for sentrum.

Kom fra Svartehavet

Fra Odesa skriver guvernør Oleh Kiper at det oppsto flere branner etter at droner angrep havneanlegg og kornlagre. Heller ikke her er det meldt om skadde eller drepte, skriver Kiper på Telegram.

Ukrainske medier skriver at dronene kom inn fra Svartehavet og deretter beveget seg vestover langs Donau mot Izmajil. Det ukrainske forsvarsdepartementet sier en kornsilo fikk skader i angrepet.

Sent i juli ble et kornlager i Izmajil ødelagt i et annet russisk angrep. Byen ligger tvers over elven fra Romania, og ukrainsk korn er sendt med lekter til rumenske svartehavsbyen Constanta for utskiping derfra.

– Dette er krigsforbrytelser

Romanias president Klaus Iohannis sier det er uakseptabelt med russiske angrep mot ukrainsk infrastruktur langs Donau, som utgjør grenselinjen mellom Romania og Ukraina i drøyt ti mil ned til utløpet ved Svartehavet.

– Dette er krigsforbrytelser som ytterligere påvirker Ukrainas evne til å sende matprodukter til verdens trengende, sier Iohannis.

Etter at Russland trakk seg fra avtalen om trygg eksport av ukrainsk korn via Svartehavet, har russerne trappet opp angrepene på Ukrainas havner og infrastruktur. I tillegg har Russland varslet opptrapping av droneangrep som hevn på droneangrep utført mot Moskva de siste dagene.