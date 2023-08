Jack Smith sier stormingen av kongressen ble drevet av Trumps løgner

Smith holdt sent tirsdag norsk tid en kort presseorientering i forbindelse med de nye tiltalepunktene mot tidligere president Donald J. Trump. Han viste til angrepet mot den amerikanske kongressen på Capitol Hill 6. januar 2021.

– Angrepet var et angrep vi ikke har sett tidligere, på hovedsetet til det amerikanske demokratiet. Det ble drevet av løgner fra tiltalte. Det utgjorde en obstruksjon av selve fundamentet i den amerikanske styresmakten, sa Smith i kunngjøringen.

Trump er tiltalt på fire punkter for forsøk på omgjøring av valget i 2020. Han tiltales samtidig for sin rolle i kongresstormingen, hvor fem personer mistet livet som direkte følge.

– Mennene og kvinnene som forsvarte kongressen den dagen, er helter. De er patrioter og de beste av oss. De forsvarte ikke bare bygningen og folkene som befant seg der, men de satte livet på spill for å forsvare hvem vi er som et land og som mennesker, sa Smith, som har ledet etterforskningen mot Trump.

6. januar var dagen da kongressen skulle godkjenne valget av Joe Biden som ny president. I tiltalen heter det at Donald Trump visste godt at han løy om at valget skulle være rigget, og at han fortsatte å lyve i forsøk på å få det omgjort.

Smith lover at rettsbehandlingen skal skje raskt og understreket at Trump er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Torsdag er den tidligere presidenten innkalt til et rettsmøte i en føderal domstol.