Polen: Belarusiske helikoptre krenket polsk luftrom

Regjeringen i Belarus avviser at dette skjedde og hevder påstanden er diktet opp av Polen som et påskudd for å ruste opp ved grensen.

Men forsvarsdepartementet i Polen framholder at krenkingen av luftrommet fant sted tirsdag i forbindelse med en belarusisk øvelse. Polske myndigheter hadde fått beskjed om øvelsen i forkant.

Helikoptrene krysset grensa i lav høyde i Bialowieza-området, ifølge forsvarsdepartementet. Nato ble informert om hendelsen, og flere polske soldater skal nå utplasseres ved grensen mot Belarus.

En representant for Belarus' ambassade i Polen er kalt inn på teppet for å forklare hvorfor helikoptrene angivelig beveget seg inn over polsk territorium.