Alle mink avlives på pelsfarmer med fugleinfluensa i Finland

Grunnen er at fugleinfluensa i mink kan bli omdannet til virus som mennesker kan bli syke av.

Som i Norge pågår det et utbrudd av fugleinfluensa i Finland, og viruset har blitt oppdaget på 20 pelsfarmer, hvorav tre er minkfarmer. All mink på disse tre anleggene avlives.

Ifølge Yle har allerede 50.000 mink og rev blitt avlivet, og antallet kommer trolig til å stige med tirsdagens påbud.

Påbudet om å avlive alle dyr på pelsfarmen gjelder ikke andre pelsdyrarter enn mink. Blant annet er det påvist fugleinfluensa på mange oppdrettsanlegg for rev, og da tar mattilsynet i Finland en beslutning om dyrene i hvert enkelt tilfelle.

Sammenlignet med andre pelsdyr fører smittede mink til større risiko for at viruset endres slik at det kan smitte mennesker.