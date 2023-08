Romsonde utenfor solsystemet sendte livstegn etter Nasa-tabbe

For to uker siden kom kontrollsentralen til Nasa i skade for å sende et signal til Voyager 2 som vendte romsondens antenne vekk fra jorden. De står bare 2 prosent ut av kurs, men det er nok til at kontakten ble brutt.

Nå har et Nasa-nettverk av gigantiske radioantenner plassert over hele jorden plukket opp «hjerteslagsignaler». Det betyr at den 46 år gamle romsonden fortsatt er i drift, skriver prosjektleder Suzanne Dodd i en epost.

Hun sier stemningen steg betraktelig da de fikk livstegn fra Voyager. Nå skal de forsøke å få snudd antennen mot jorden igjen, så de kan kommunisere som før. Dersom det ikke fungerer – og teknikerne tviler på at det vil fungere – må de vente til oktober, når sonden tar en automatisk nullstilling.

Voyager 2 to ble sendt opp i 1977 sammen med tvillingsonden Voyager 1. Sistnevnte forlot solsystemet vårt for ti år siden og befinner seg nå 15 milliarder kilometer fra jorden, lenger ute i verdensrommet enn noen annen menneskeskapt gjenstand. Søsterskipet, som Nasa altså prøver å få kontakt med igjen, er «bare» 12 milliarder kilometer fra jorden. Den enorme avstanden innebærer at det tar 18 timer fra et signal sendes fra bakken til det når romsonden.