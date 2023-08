Sjødronene ble tirsdag ødelagt av de russiske forsvaret 340 kilometer sørvest for byen Sevastopol på Krim-halvøya, der Russland har sin svartehavsflåte, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Det russiske forsvarsdepartementet sier patruljebåtene angrepet var rettet mot, hadde som oppgave å sørge for sikker passasje for andre fartøyer i Svartehavet. Departementet sier også at Ukraina prøvde å angripe russiske sivile skip på vei mot Bosporosstredet.

Ukraina avviser derimot å ha angrepet sivil skipstrafikk i Svartehavet og sier Russlands uttalelser er rene påfunn.

– Slike uttalelser fra Russland er utvilsomt fiktive og inneholder ikke et fnugg av sannhet, sier president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podoljak.

– Ukraina har ikke angrepet og angriper ikke sivile fartøyer, heller ikke andre sivile objekter, sier han.