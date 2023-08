20 drept i sammenstøt med militser i Colombia

Det oppsto trefninger mellom soldater fra hæren og ulike opprørsgrupper flere steder i landet.

I Argelia i provinsen Cauca har myndighetene meldt at de har drept tolv opprørere fra den nå nedlagte gruppa Farc. En fraksjon av gruppa godtok ikke fredsavtalen med myndighetene fra 2016, og opererer fortsatt i landet.

En soldat er meldt drept i dette sammenstøtet, som skjedde i en fjellregion hvor det foregår mye narkosmugling.

I provinsen Choco oppgir myndighetene å ha drept sju medlemmer av Clan del Golfo, som er et beryktet narkokartell og en høyreekstrem paramilitær organisasjon. En talsperson for militæret oppgir at det ble beslaglagt flere langdistansevåpen, ammunisjon og kommunikasjonsutstyr.