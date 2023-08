Pee-wee Herman-skuespiller (70) er død

Reubens ble 70 år gammel. Han hadde levd lenge med en kreftsykdom som ikke var kjent for offentligheten, og forberedte selv en uttalelse som ble offentliggjort mandag.

– Vær snill og aksepter min beklagelse for at jeg ikke har stått fram med det jeg har måttet håndtere de siste seks årene. Jeg har alltid følt en enorm mengde kjærlighet fra fans og støttespillere. Jeg har elsket dere alle så høyt og kost meg med å skape kunst for dere, skriver Reubens i takkeordet.

Suksess på film og TV

Reubens skapte Pee-wee Herman i 1978 i komediegruppa The Groundlings i Los Angeles. Med sin høylytte latter, små dresser og tversoversløyfe ble han kjent over hele verden da han i 1985 spilte hovedrollen i «Pee-wee's Big Adventure» i regi av Tim Burton.

Filmens suksess førte til TV-serien «Pee-wee's Playhouse» som ble sendt på CBS fra 1986 til 1990. I 1991 ble han arrestert for blotting, og holdt en lav profil i noen år. Karrieren tok seg imidlertid opp igjen, og rollefiguren fikk nytt liv både på Broadway-scenen og i en Netflix-film i 2016.

Hylles av kollega

Reubens hadde også en rekke andre roller gjennom karrieren, senest i komiserier i 2019 og 2023. Programleder Jimmy Kimmel er en av dem som hyller den døde komikerkollegaen.

– Paul Reubens var unik, en briljant og original komiker som både fikk barn og foreldrene deres til å le på samme tid. Han glemte aldri en bursdag og delte sin genuine fryd for tull og fjas med alle han møtte, skriver Kimmel på Instagram.

Fans la mandag ned blomster og takkekort ved skuespillerens stjerne på Hollywood Walk of Fame.