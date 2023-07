Senegals regjering oppløser opposisjonsparti etter opptøyer

Det brøt i juni ut opptøyer mot regjeringen og kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Vedtaket mandag er det foreløpig siste utslaget av maktkampen mellom partiet til president Macky Sall og opposisjonsleder Sonkos parti Pastef. Tilhengerne til Sonko beskylder presidenten for å konstruere beskyldninger som kan svekke ham forut for valget i februar neste år.

Demonstrantene strømmet mandag igjen ut i gatene i Dakar da Sonko ble varetektsfengslet av en dommer etter anklager om planlegging av opprør. Sonko avviser alle påstander om lovbrudd. Han ble pågrepet i forrige uke etter å ha kommet i klammeri med sikkerhetsvakter utenfor huset sitt i Dakar.

Det er uklart hvor lenge varetektsfengslingen vil vare, men Sonkos advokat sier at det blir én natt i første omgang.

I juni ble minst 16 mennesker drept i sammenstøt mellom demonstranter og politi i Senegal. Den utløsende årsaken var at Sonko i en annen rettssak ble dømt til to års fengsel for umoralsk oppførsel mot personer under 21 år. Denne saken er ikke avgjort, og dommen er ennå ikke rettskraftig.