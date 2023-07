EU og Filippinene gjenåpner forhandlinger om frihandel

Samtalene startet i 2015 under Filippinenes daværende president Benigno Aquino, men kjørte seg fast under etterfølgeren Rodrigo Duterte. Hans brutale krig mot narkotika førte til diplomatisk krise med EU og store deler av den vestlige verden.

– Jeg er svært glad for at vi er blitt enige om å starte opp igjen samtalene om en frihandelsavtale, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på en felles pressekonferanse med Filippinenes nåværende president Ferdinand Marcos Jr. i Manila mandag.

Hun sa at landene straks skal starte arbeidet med å forberede en ny runde med forhandlinger.

– En frihandelsavtale bærer i seg store muligheter for oss begge når det kommer til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, sa lederen for EU-kommisjonen.

EU er Filippinenes fjerde største handelspartner, og en frihandelsavtale med Europa vil bety mye – slik også frihandelsavtalen med Japan gjør.

Marcos beskrev EU og Filippinene som likesinnede partnere med et felles syn på demokrati, bærekraft, velferd, lov og rett, fred, stabilitet og menneskerettigheter.

Filippinene har i dag status som et land med utvidet preferansehandel (GSP +) for 6.274 varer som kan eksporteres tollfritt inn til EU, men denne særordningen utløper ved årsskiftet. EU praktiserer denne ordningen overfor utviklingsland og krever som motytelse at landene følger 27 konvensjoner om menneskerettigheter, rettigheter i arbeidslivet, miljøkrav og godt styresett.