Danmark kan få sin våteste juli noen gang

Mandag ettermiddag, på månedens siste dag, var rekorden like ved å bli slått.

– Vi ligger på landsbasis på 139,9 millimeter regn. For å slå gjeldende rekord, som stammer fra 1931, må vi på landsgjennomsnitt få 0,6 millimeter mer regn, sier Lars Henriksen. Han er vakthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Rekorden i 1931 var på 140 millimeter, den gang målte man ikke i desimaler. Henriksen sier det er vanskelig å anslå om de siste dråpene vil komme mandag kveld og natt til tirsdag. Et stort nedbørsområde lå sent mandag sør for Danmark og ville trolig trekke opp til de sørlige delene av landet.

Mai og juni var preget av varmt, tørt vær, men i juli endret luftstrømmene i atmosfæren seg. Danmark fikk ustadig sommervær, ikke ulikt det sørlige Norge.