Danmark vil dempe konfliktnivået med muslimske land

Løkke har snakket med lederen for OIC, Hissein Brahim Taha, opplyste organisasjonen søndag.

57 muslimske land er medlem av OIC. Utenriksministrene i landene skal mandag ha et digitalt møte for å drøfte koranbrenninger i Danmark og Sverige.

I samtalen mellom Løkke og Taha gjentok OIC-lederen budskapet om at Danmark må forhindre nye koranbrenninger.

– Ministeren uttalte at hans lands regjering fordømte fornærmelsen av den hellige Koranen, og at regjeringen undersøker dette spørsmålet med stor interesse. Han understreker at hans land er ivrig etter å opprettholde vennskapsrelasjoner og samarbeid med medlemslandene i Organisasjonen for islamsk samarbeid, skriver OIC ifølge DR.

Opposisjonen er uenig

Løkke lovet søndag kveld at den danske regjeringen skal se på tiltak for å hindre koranbrenninger. Klokka 10 mandag hadde utenrikskomiteen på Folketinget et møte med utenriksministeren om situasjonen.

Opposisjonen i Danmark mener imidlertid det er galt å bruke juridiske virkemidler for å stoppe koranbrenninger.

– Forhånelser er respektløst, useriøst og dumt. Men det er lovlig, og det skal det også være, sier Søren Pape Poulsen, leder for De Konservative.

Også den danske jussprofessoren Jens Elo Rytter mener det er uklokt å gjøre det ulovlig å brenne Koranen.

– Det å kritisere religion er fullt lovlig. Vi avskaffet jo blasfemiparagrafen i Danmark i 2017, sier han.

Løkke får støtte

En annen jussprofessor, Sten Schaumburg-Müller, synes imidlertid det kan være klokt å begrense koranbrenningers lovlighet. Han anerkjenner at det er et inngrep i ytringsfriheten, men mener det er et forholdsmessig inngrep hvis det begrenser sikkerhetsutfordringer.

– Det vil etter min vurdering være et begrenset og derfor lovlig inngrep.

Ny brenning i Stockholm

Også Sverige har åpnet for å se på lovverket om koranbrenninger, skrev statsminister Ulf Kristersson på Instagram søndag.

Mandag var det nok en koranbrenning i Sverige, denne gangen utenfor Riksdagen i Stockholm. To menn sparket den islamske hellige boken, før de satte fyr på den.

Rundt 15 høylytte motdemonstranter var også til stede. Blant de få andre menneskene som var til stede, var det tilsynelatende lite sympati med aksjonistene.

– Jävla loser! ropte en forbipasserende person.