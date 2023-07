Ikke håp om overlevende etter helikopterstyrt i Australia fredag

Det opplyser landets forsvarsminister, Richard Marles, på et pressemøte mandag, ifølge australske ABC News. Helikopteret styrtet i havet ved en øygruppe nord for delstaten Queensland under en militærøvelse.

– Innsatsen som pågår i Whitsunday-området, handler nå om søk etter antatt omkomne, sier Marles.

Myndighetene har varslet de pårørende og gått ut med navnene på de omkomne. Letemannskapene har funnet noen vrakrester fra helikopteret, men ikke hoveddelen av kabinen, skiver ABC.

Marles varsler en grundig etterforskning for å finne årsaken. Inntil videre settes Austalias flåte av Taipan-helikoptre på bakken. 30.000 soldater fra Australia, USA, Japan, Frankrike, Tysland og Sør-Korea deltok i øvelsen, som ble satt på pause etter ulykken.