Islamistparti sier lederen ikke var til stede i bombeangrep som drepte 44

Angrepet skjedde søndag i utkanten av byen Khar i distriktet Bajur, som grenser til Afghanistan. En selvmordsbomber detonerte eksplosiver inne i et tettpakket lokale der 400 medlemmer og støttespillere av partiet Jamiat Ulema-e-Islam holdt et folkemøte.

Talspersoner for partiet sier at deres leder, Maulana Fazlur Rehman, ikke var til stede da angrepet fant sted. Sent søndag var tallet på drepte oppe i 44 personer, og nær 200 er såret. En talsmann for redningstjenesten sa tidligere at tilstanden er kritisk for flere av de skadde.

Det politiske møtet ble holdt i en markedshall, og partiet opplyser at det måtte settes opp ekstra telt på utsiden fordi så mange møtte opp. Partiets talsmann Hafiz Hamdullah bekreftet søndag at en lokal leder er blant de drepte, og at to pakistanske parlamentsmedlemmer er blant de sårede.

Politiet i Pakistan sier foreløpige undersøkelser tyder på at IS står bak selvmordsangrepet. I en uttalelse skriver de at vedkommende detonerte en bombevest nær en scene hvor flere ledere i partiet satt.

Den fundamentalistiske politikeren Rehman er med i Pakistans samlingsregjering og regnes som en tilhenger av Taliban-styret i nabolandet. Han har tidligere overlevd minst tre angrep.

Pakistanske Taliban (TTP) har fordømt søndagens selvmordsangrep. Dette er en gruppering som sverger troskap til Taliban i Afghanistan, men som ikke er direkte underlagt regimet i nabolandet.