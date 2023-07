15-åring funnet død i skog i Sverige – politiet mistenker drap

– Vi har grunn til å mistenke at det er begått en forbrytelse, og derfor er det iverksatt en drapsetterforskning, sier pressetalsmann for politiet i Stockholm, Mats Eriksson.

Den døde gutten ble funnet av en forbipasserende i et skogsområde i Nynäshamn kommune sør for den svenske hovedstaden ved 20.30-tiden lørdag kveld. Ifølge Aftonbladet hadde 15-åringen blitt knivstukket, men det mistenkes at han ble drept et annet sted og senere flyttet.

Avisen skriver videre at drapet trolig er gjengrelatert, men det er ikke bekreftet av politiet.

– Vi har avhørt familie og nære venner og personer som bor ved, eller befant seg i nærheten av, stedet der han ble funnet død, sier Eriksson om drapsetterforskningen.

Politiet jobber med å kartlegge hva avdøde gjorde i timene før han døde. Ingen er hittil pågrepet i saken.