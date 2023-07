Medvedev har også tidligere åpnet for å bruke atomvåpen i krigen i Ukraina. Han er i dag nestleder i det nasjonale sikkerhetsrådet, et råd som ledes av Russlands president Vladimir Putin.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina.

– Hvis offensiven blir en suksess

I en melding i sosiale medier søndag sa Medvedev at Russland kan bli tvunget til å bruke atomvåpen i tråd med sin atomvåpendoktrine.

– Hvis vi forestiller oss at offensiven, som blir støttet av Nato, blir en suksess, og de klarer å bryte vekk en del av vårt land, vil vi måtte bruke atomvåpen i henhold til reglene som er nedfelt i et dekret fra Russlands president. Det er ikke noe annet alternativ, skriver Medvedev.

Han legger til at Russlands fiender egentlig burde be for russiske soldaters motstandskraft slik at gnisten til en global kjernefysisk krig ikke blir tent.

Putin: Ingen store endringer på slagmarken

Medvedev har under krigen i Ukraina framstått som en hauk og en av Putins mest ytterliggående tilhengere. Han viser nå til doktrinen som sier at atomvåpen kan bli brukt som et svar på et angrep med konvensjonelle våpen, dersom Russlands eksistens er i fare.

Putin sa lørdag at det ikke er noen store endringer av bildet på slagmarken og at Ukraina siden 4. juni har mistet store mengder med militærutstyr. Myndighetene i Kyiv melder om en viss gjenerobring av områder for ukrainske styrker, men har sagt at framdriften er langsommere enn ønsket.