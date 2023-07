Mandag har han innkalt utenrikskomiteen på Folketinget til et møte om situasjonen, der spesielt de internasjonale reaksjonene på koranbrenningene skal diskuteres.

– Vi må ikke la våre uenigheter om dette skape splittelse, verken ute i verden eller her hjemme, skriver Løkke på X/Twitter.

Til Danmarks Radio sier Løkke at regjeringen skal lete etter juridiske verktøy som kan hjelpe myndighetene med å hindre koranbrenninger foran utenlandske ambassader.

Flere koranbrenninger til uka

– I det siste har det vært noen hendelser utført av noen få personer som kun har som formål å skape splittelse i en verden som faktisk har bruk for samhold, sier Løkke til kringkasteren.

Ifølge utenriksministeren var det fem koranbrenninger utenfor utenlandske ambassader i Danmark på søndag, og det er varslet ytterligere sju koranbrenninger i løpet av mandagen.

Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan ba lørdag om at danske myndigheter kom med hastetiltak for å hindre flere koranbrenninger. Fidan skal blant annet ha sagt til Løkke at det er uakseptabelt å tillate koranbrenninger i «dekke av ytringsfriheten». Svenske myndigheter skal ha fått en lignende beskjed fra Tyrkia.

Diplomatiske konsekvenser

Den islamkritiske gruppen Danske Patrioter har den siste tiden brent flere eksemplarer av Islams hellige bok Koranen i demonstrasjoner i Danmark.

Koranbrenningene har utløst raseri i store deler av den muslimske verden. Danmarks ambassadør i Egypt og den danske chargé d'affaires i Saudi-Arabia har blant annet vært kalt inn til landenes utenriksministre for å forklare seg.